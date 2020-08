Gdzie jest burza 19.08? Aktualna mapa i radar burz online: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody, ostrzeżenia IMGW - sierpień 2020

Prognoza burzowa IMGW na 18 sierpnia

Burze będą rozwijać się przede wszystkim na wschodzie i zachodzie kraju, ale możliwe są także na południu. Najsilniejsze będą na wschodzie, gdzie będą im towarzyszyć opady deszczu nawet do 40 mm, a możliwe są kumulacje do 50 mm. Porywy wiatru prognozowane są do 60-70 km/h, miejscami będzie występować grad do 2 cm.