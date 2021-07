Gdzie jest burza 17.07? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Prognoza burzowa IMGW na 17 lipca 2021 (od godz. 9.00 do 20.00)

Dziś burz należy spodziewać się niemal w całym kraju. Największe zagrożenie będą stanowiły opady deszczu. Miejscami może spaść nawet do 30-40 mm, jednak lokalnie, w pasie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, Warmię po Podlasie do 50-60 mm - podaje IMGW.

Jak czytamy w komunikacie, na wysokie sumy opadów, do około 40-50 mm mogą być narażeni również mieszkańcy Polski południowej (woj. małopolskie, śląskie i świętokrzyskie). Porywy wiatru w burzach do 80 km/h, jedynie lokalnie na północnym wschodzie do 90-100 km/h i możliwa trąba powietrzna!. Miejscami opady gradu.