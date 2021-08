Gdzie jest burza 16.08? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - sierpień 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Prognoza burzowa IMGW na 16 sierpnia (od godz. 9.00 do 20.00)

Dzisiaj burze występować będą na przeważającym obszarze kraju. W ich trakcie opady deszczu o natężeniu do 20-25 mm/h (możliwe kumulacje opadów do 40 mm), porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie grad o średnicy do 3-5 cm - podaje IMGW.