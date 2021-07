Gdzie jest burza 16.07? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Noc ze środy na czwartek była bardzo niespokojna. Burze, silne opady i porywisty wiatr dały się we znaki mieszkańcom wielu regionów w całym kraju. W niektórych województwach straż pożarna musiała interweniować nawet kilkaset razy! W czwartek nie ma co liczyć na odpoczynek od pogody. W całej Polsce zapowiadane są burze, silne ulewy i wiatr wiejący nawet 100 km/h. Na wschodzie kraju prawdopodobnie pojawią się nawet trąby powietrzne.

Polska jest pod wpływem płytkiego niżu znad Niemiec i Bałtyku. W zachodniej połowie kraju nadal obecny jest falujący front atmosferyczny, a przed nim w gorącej, niestabilnej i bardzo wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego jest położona linia zbieżności.

Największe zasoby wilgoci (TPW do 50 mm) będą zgromadzone we wschodniej połowie kraju i na północy. Dlatego tam istnieje największe zagrożenie wysokimi sumami opadów. Natężenie chwilowe opadów będzie ulewne i nawalne, a sumy godzinowe będą dochodzić do 20-30 mm. Dodatkowo miejscami może dochodzić do kumulacji sum do 50-60 mm. Na południu i w centrum kraju zwiększone sumy będą wynikiem nałożenia się opadów z kilku burz (przepływ w środkowej troposferze równoległy do linii zbieżności), a na wschodzie i północy z powodu wolnego i niejednoznacznego przemieszczania się komórek burzowych.