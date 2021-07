Gdzie jest burza 14.07? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Największe zagrożenie burzami jest w zachodniej połowie kraju i w centrum w strefie zbieżności dolnego pola wiatru, tam dochodzi do największego nagromadzenia wilgoci. Dostępne będą duże zasoby energii potencjalnej (MU CAPE do 2500 J/kg) przy sprzyjających warunkach kinematycznych (SHEAR w warstwie 0-6 km nawet do 20-25 m/s, w warstwie 0-3 km do 15-20 m/s). Takie uwarunkowania będą sprzyjać tworzeniu się zwartych struktur wielokomórkowych, jest także duże prawdopodobieństwo powstania spuerkomórek (głównie na obszarze "1"). Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 30-40 mm, jednak w związku z przepływem w środkowej troposferze równoległym do linii zbieżności, akumulacje sum opadów mogą lokalnie sięgać nawet 60 mm. Dobrze rozwiniętym strukturom burzowym będą towarzyszyć porywy wiatru do 90-100 km/h. Istnieje szansa na powstanie układu "bow echo", wtedy porywy wiatru mogłyby osiągać nawet większe wartości (do 110 km/h). Największa intensywność zjawisk prognozowana jest na godziny późno popołudniowe (pod koniec ważności prognozy), jednak tu modele numeryczne są niejednoznaczne i najgroźniejsze zjawiska mogą wystąpić dopiero w pierwszych godzinach nocnych. W godzinach późno popołudniowych jest także niewielkie prawdopodobieństwo na utworzenie się trąb powietrznych (na obszarze "2"). Burzom będzie towarzyszyć grad, którego średnica może dochodzić do 3-5 cm, ale lokalnie nie można wykluczyć większych rozmiarów.