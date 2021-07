Gdzie jest burza 13.07? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - lipiec 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Prognoza burzowa IMGW na 13 lipca 2021

Burze możliwe są we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Opady deszczu w burzach przeważnie do 25 mm, lokalnie do 35 mm, porywy wiatru 75-80 km/h, lokalnie do 90 km/h. Miejscami grad - informuje IMGW.

Polska będzie we wtorek w zasięgu zatoki niżu znad Austrii, a z południa będzie napływała gorąca zwrotnikowa masa powietrza. Największe ryzyko rozwoju burz wystąpi we wschodniej połowie kraju, a zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie po południu uaktywni się, linia zbieżności. Parametry konwekcji w tym rejonie kraju to: SBCAPE w zależności od modelu do 1500-2500 J/k, LI do -8K, -10K, a pionowy gradient termiczny w warstwie 800-600 hPa do 0,75-0,8°C/100 m. Są wartości w których burze będą miały szanse na rozwój, dodatkowo wspomagane przez wymuszenia na linii zbieżności. Warunki kinematyczne do organizacji burz będą umiarkowane.