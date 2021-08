Gdzie jest burza 11.08? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - sierpień 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Prognoza burzowa IMGW na 11 sierpnia (od godz. 8.00 do 20.00)

Burze możliwe są dziś we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu i Pomorzu. Będą im zwykle towarzyszyć porywy wiatru do 65 km/h oraz opady deszczu do 15 mm, możliwe kumulacje sum opadów do około 20-25 mm. Lokalnie prognozowany jest także opad drobnego gradu. Silniejsze burze możliwe są w Bieszczadach - podaje IMGW.