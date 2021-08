Gdzie jest burza 1.08? Ostrzeżenia IMGW NA ŻYWO! Aktualna mapa i radar burzowy - sierpień 2021: Warszawa, Mazowsze... Prognoza pogody

Burze możliwe będą dzisiaj głównie w południowo wschodniej części kraju. Nad ten obszar napływać będzie gorąca i zasobna w wilgoć (TPW do 40-45 mm, stosunek zmieszania przy powierzchni ziemi do 13-15 g/kg) masa powietrza. Duża zawartość wilgoci w powietrzu stwarzać będzie zagrożenie ulewami, podczas których suma opadów może wynieść do około 30 mm, lokalnie do 40 mm.