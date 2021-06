Gdzie jechać na wakacje 2021? Plaże bez tłoku i tłumów nad polskim morzem [MAPA] 10 mniej znanych miejsc nad Bałtykiem

Rzędy identycznych smażalni i pizzerii i jeszcze dłuższe rzędy automatów do gier, straganów, budek z goframi i lodami, budek z kostiumami kąpielowymi i klapkami, generalnie budek ze wszystkim, co da się sprzedawać z budki. Pod tym względem Łeba wygląda tak samo jak Władysławowo, a Jastrzębia Góra identycznie jak Mielno - replikowalny pakiet nadbałtyckich atrakcji, usług i ofert ujednolicił te miejscowości w ogromnym stopniu. Jest jeszcze coś, co łączy wszystkie te miejsca - nieprawdopodobny ścisk na ulicach i na plaży.

Polskie wybrzeże Bałtyku ma 770 km długości i o wiele więcej do zaoferowania niż te kilkanaście najbardziej znanych miejscowości

Tak było, jest i będzie - i z pewnością przynajmniej część, jeśli nie większość odwiedzających Wybrzeże urlopowiczów znajduje w tym rodzaj przyjemności, być może nawet wymarzoną atmosferę wakacji. Ale czy ci, których to męczy, naprawdę muszą nad Bałtykiem uciekać, niczym swego czasu Agata Młynarska, na taras zaporowo drogiego hotelu w Juracie, by tam oddawać się jodze?