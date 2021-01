Gdy Joe Biden ruszał do Waszyngtonu, miał łzy w oczach. W stolicy uczcił ofiary koronawirusa

Kiedy Joe Biden wyjeżdżał we wtorek ze swego domu w Delaware do Waszyngtonu, miał łzy w oczach.

- To trochę emocjonalne - powiedział na imprezie pożegnalnej w siedzibie Gwardii Narodowej, nazwanej na cześć jego zmarłego syna Beau. - Wiem, że to są ciemne czasy, ale zawsze jest światło. To właśnie czyni ten stan wyjątkowym. Tego mnie to nauczyło.