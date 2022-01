Gazprom znów przykręca kurek. Słowacja kolejną ofiarą gazowej wojny?

Jeszcze 31 grudnia 2021 Słowacja dostała z Rosji, via Ukraina, 83,8 mln metrów sześciennych gazu. Ale już 1 stycznia 2022 dostawy zmalały do 49,5 mln m sześc., 2 stycznia do 35,5 mln m sześc., zaś 3 stycznia już tylko do 26,1 mln m sześc. Dla porównania, średnio w 2021 roku Rosjanie przesyłali na Słowację via Ukraina 76,6 mln m sześciennych gazu dziennie.

Gazprom od miesięcy wyraźnie ogranicza dostawy gazu do UE dwoma tradycyjnymi i największymi dotąd szlakami: przez Ukrainę i Gazociągiem Jamał (m.in. przez Polskę). Rosjanie przekierowują eksport do Turcji (Blue Stream), na Bałkany (Turk Stream), do Chin i przez Bałtyk (Nord Stream). Moskwa naciska na jak najszybsze uruchomienie Nord Stream 2. Władimir Putin kilka dni temu wprost stwierdził, że pozwoli to obniżyć ceny gazu w Europie.