Gary Barlow z nowym solowym albumem "Music Played By Humans". Na płycie znakomici goście m.in.: Michael Bublé i James Corden [27.11.2020]

„Music Played By Humans” to następca „Since I Saw You Last” wydanego w 2013 r., który w ojczyźnie muzyka pokrył się dwukrotną platyną. Nowe wydawnictwo jest hołdem dla dzieciństwa Gary’ego, a szczególnie muzyki na orkiestrę i big band, która od zawsze pobudzała wyobraźnię muzyka. „Music Played By Humans” zostało nagrane z 80-osobową orkiestrą.

Gary zgromadził grupę muzyków i współpracowników, z których część z pewnością będzie miłą niespodzianką dla publiczności. Album łączy smaki, emocje oraz wielkie, piękne brzmienie.

Po raz pierwszy w karierze miałem okazję pracować z takim kalibrem muzyków nad swoimi piosenkami. Każdy z nich jest osobną jakością. „Elita” rozpoczęła się jako duet z Michaelem, który zasugerował, by z duetu zrobić trio i zaprosić Sebastiána. To dało piosence zupełnie nową dynamikę. „The Kind Of Friend I Need” z Cordenem było niezwykle zabawnym przeżyciem – to ciepła, pełna dobrego humoru, zabawna piosenka, która celebruje brytyjski humor – w północny sposób!

Na „Eleven” Gary połączył siły z francusko-libańskim jazzowym trębaczem i kompozytorem Ibrahimem Maaloufem. Avishai Cohen, uznany jazzowy muzyk, którego Barlow od dawna jest fanem, pojawia się w „Before We Get Too Old”. Nagrodzony Grammy Chilly Gonzales udziela się w „On What A Day”. Brytyjska wokalistka Beverly Knight użyczyła swojego niesamowitego głosu na „Enough and Enough”. W „What’s Leaving All About” Alesha Dixon w duecie z Garym śpiewa o rozpadzie relacji. Wieloletni przyjaciel i legendarny artysta Barry Manilow gra na pianinie na „You Make The Sun Shine”.