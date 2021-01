Galerie handlowe otwarte 1 lutego? Branża więcej nie przetrwa. "Czas zgody na kolejne absurdalne decyzje rządu się skończył"

- Otwarcie naszych sklepów traktujemy jako naturalną konsekwencję dotychczasowych deklaracji rządu, dotyczących terminu poluzowania obostrzeń w handlu. Oczekujemy, że rząd w sposób odpowiedzialny potwierdzi swoje zapowiedzi i stworzy nam warunki, byśmy otworzyli sklepy 1 lutego i zaczęli realnie odrabiać ubiegłoroczne i tegoroczne straty- pisze Zarząd Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Jednocześnie zadeklarowano ze spełnione zostały wszystkie warunki "niezbędne do bezpiecznego otwarcia sklepów na terenie centrów handlowych".

Handlowcy oczekują by rząd stworzył warunki do legalnego otwarcia ich sklepów i zakładają, że obostrzenia zostaną zniesione do 31 stycznia 2021 r.- podano w komunikacie. Zarząd ZPPHiU twierdzi, że "handel jest bezpieczny". - Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasze sklepy są co najmniej równie bezpieczne, co otwarte dotychczas wielkopowierzchniowe markety, sklepy meblowe czy te z artykułami dekoracyjnymi itp.– napisano.