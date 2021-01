Galerie handlowe liczą straty. Sytuacja branży jest dramatyczna. "Kolejne zamknięcie placówek handlowych w galeriach było nieuzasadnione"

ZPPHiU: Kolejne obostrzenia w handlu odetną nam tlen. Dane są zatrważające

- W ostatni weekend 12-13 grudnia, porównując go do analogicznego okresu w roku ubiegłym, do sklepów w centrach handlowych przyszła na zakupy zaledwie połowa klientów- wynika z danych Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.