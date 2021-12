Galeria Twierdza w Zamościu. Poszło o brak maseczki. Rodzeństwu grozi teraz nawet dziesięć lat więzienia

Po co pan to robi?

Film – co warto podkreślić - dokumentujący końcowy fragment owej sobotniej interwencji zamieszczono na kilku portalach internetowych. Wywołał on lawinę komentarzy oraz wiele kontrowersji. Widzimy na nim policjanta oraz strażnika miejskiego w jednym ze sklepów zamojskiej Galerii Twierdza. Naprzeciwko nich stoi kobieta oraz 32-letni mężczyzna, jak się potem okazało są to brat i siostra. O coś się wszyscy spierają. Przepychanka słowna błyskawicznie zamieniła się w awanturę. Wówczas policjant psiknął gazem w twarz mężczyzny.

- No co pan robi, on założył maseczkę! Ma maseczkę – krzyczała kobieta w stronę funkcjonariuszy, zasłaniając jednocześnie brata swoim ciałem. Mundurowi prosili ją, żeby się odsunęła, ale ona tego nie zrobiła. Wtedy policjant także jej psiknął gazem w twarz. Wówczas brat rzucił się z pięściami na policjanta. Strażnik błyskawicznie chwycił jednak napastnika od tyłu za szyję i obezwładnił. Gdy 32-latek był już na podłodze, dopadł go tam także policjant z paralizatorem w ręku. Raził leżącego mężczyznę najpierw w lewe udo, a gdy ten próbował podnieść głowę – także w drugie udo.