Gala AgroLigi 2020 za nami. Prezydent Andrzej Duda: Polskie rolnictwo jest niezwykle ważną częscią naszej gospodarki

W piątek w ogrodach Pałacu Prezydenckiego po raz 28. odbyła się gala konkursu AgroLigi 2020 z udziałem pary prezydenckiej. Konkurs nobilituje i promuje najlepszych polskich rolników oraz przedstawicieli polskiego agrobiznesu. - Dziękuję bardzo, że państwo podejmujecie się tego życiowego zadania. Dla wszystkich państwa to jest życiowe zadanie z jednej strony, a z drugiej strony za to, że jesteście w tym najlepsi. To jest coś co zasługuje na ogromny szacunek- mówił prezydent Andrzej Duda do zebranych gości.

- Zawsze jestem ogromnie dumny też jako ten, który jest głową polskiego państwa, że mamy w Polsce i jesteśmy w stanie wyłonić co roku, w wyniku bardzo szczegółowych, niezwykle sprawiedliwych eliminacji, poczynając od szczebla wojewódzkiego, poprzez ten szczebel krajowy, tych, którzy rzeczywiście radzą sobie najlepiej i tych, którzy, co podkreślałem, wręczając państwu te laury, są przykładem dla innych, bo tej niezwykle ważne. To jest dla mnie ogromnie istotne. Wszyscy państwo przyczyniacie się do budowy potencjału polskiego rolnictwa – mówił Duda.