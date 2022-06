Fuzja Orlen - Lotos. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen: jest zgoda Komisji Europejskiej

Połączenie Orlenu i Lotosu. Jest zgoda Komisji Europejskiej

– Mamy 6 miesięcy na wdrożenie środków zaradczych, ale w żadnym wypadku nie blokuje to przejęcia Grupy Lotos – zaznaczył.

Jak dodał, Orlen planuje przejąć Lotos na przełomie lipca i sierpnia. – To bardzo szybko, ale jest to realne do wykonania – przekonywał szef Orlenu.