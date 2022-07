Fuzja Lotos-Orlen. Jest wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Lotosu

Jak sprecyzował Lotos, czwartkowy wniosek do zarządu GPW dotyczy zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz od 29 lipca 2022 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego. Wykluczenie z kolei ma nastąpić w dniu wpisania połączenia spółki z PKN Orlen do właściwego rejestru sądowego.