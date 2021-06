Futbol w tv na miarę XXI wieku? Monopol TVP podczas UEFA Euro 2020 Wojciech Wrona

PIŁKA NOŻNA. Wszystkie mecze UEFA Euro 2020 w Polsce pokaże tylko Telewizja Polska - publiczny nadawca nie odsprzedał nikomu praw do transmisji. TVP zapłaciło za to wielkie pieniądze, ale odbije sobie rekordowymi kwotami za spoty reklamowe. Co czeka kibiców tego lata?