Fundusz Wsparcia Kultury: Po burzy medialnej w Ministerstwie Kultury trwa ponowna weryfikacja wniosków. Kiedy wypłaty z puli 400 mln zł

- Te zarzuty są chybione. Przede wszystkim FWK nie obejmował kin, a teatry oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze muzyki i tańca oraz zaplecza scenotechnicznego. Rekompensata była procentowa, samorządowe instytucje artystyczne mogły się ubiegać o rekompensatę do wysokości 40% utraconych przychodów netto; organizacje pozarządowe (NGO) – do wysokości 50% przychodów netto; przedsiębiorcy (w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego) do 50% przychodów netto. Od tej wartości należało odjąć wartość pomocy już otrzymanej w ramach działań antycovidowych.

Trzeba podkreślić, że beneficjenci Funduszu są zobligowani do ścisłego rozliczenia się do 15.01.2021 r. z zadeklarowanych kosztów kwalifikowalnych i przypisanych im we wniosku wydatków. Zatem nie ma (przynajmniej wedle założeń przyjętych przez FWK) możliwości, żeby artysta czy zespół skonsumowali te środki na prywatne potrzeby. Wnioski przeszły ocenę również pod kątem planowanych projektów, które, jeśli się nie odbędą lub odbędą się w innej niż zadeklarowana formie, to środki będą podlegały zwrotowi do Funduszu. To, na co zostaną przeznaczone środki, również podlegało ocenie.

W poniedziałek i wtorek w mediach częstym gościem był prof. Piotr Gliński, który zapowiedział szybkie prace nad "feralną listą". W środę nie pojawiła się żadna nowa informacja w sprawie pracy nad weryfikacją listy. Centrum Informacyjne MKDNiS odesłało nas do komunikatu resortu z 16.11.2020, który brzmi następująco: