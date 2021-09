Fundusz Odbudowy. Szymański: Polsce te pieniądze się należą. Oczekujemy wyjaśnień

Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański przekonywał na antenie Polsat News, że Polsce należą się pieniądze z budżetu Unii Europejskiej i z Funduszu Odbudowy. - To wynika z umów międzynarodowych i prawa. Z całą pewnością ta sprawa zostanie zakończona pozytywnie. Tym niemniej z kosztami politycznymi, ponieważ te zaburzenia, które obserwujemy - ich skala jest dzisiaj niejasna, ale jakieś są - to na pewno jest koszt polityczny również dla Unii w Polsce – tłumaczył.

Szymański przypomniał, że Polska jest w gronie dziewięciu państw UE, które „nie mają na razie pozytywnej rekomendacji ze strony Komisji Europejskiej”. - To nie jest sytuacja nadzwyczajna. Natomiast nadzwyczajne jest na pewno to, że z naszej strony negocjacje ws. Krajowego Planu Odbudowy przebiegły bardzo sprawnie, bardzo efektywnie i one są zamknięte. W związku z tym oczekujemy od Komisji Europejskiej wyjaśnień dlaczego to nie może skutkować dziś po prostu przejściem do kolejnych etapów – mówił minister.