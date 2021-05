Fundusz Odbudowy. Sejm przyjął ustawę ws. ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Jak głosowali posłowie?

O godzinie 16 rozpoczęło nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, podczas którego odbyło się głosowanie w sprawie ratyfikacji ustawy dotyczącej zasobów własnych UE. Posłowie odpowiedzieli się za przyjęciem projektu ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej. Głosowało 456 posłów. 290 było za, 33 przeciw, a 133 się wstrzymało.

We wtorek o godzinie 16 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym odbyło się głosowanie nad rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której głos zabrali przedstawiciele wszytskich klubów oraz kół poselskich. Przewidziano także czas na pytania. Posłowie odpowiedzieli się za przyjęciem projektu ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej. Głosowało 456 posłów. 290 było za, 33 przeciw, a 133 się wstrzymało. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie UE jest konieczna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.

Jak głosowali posłowie? Głosowanie nad ustawą nie przyniosło zaskoczenia. 211 posłów Prawa i Sprawiedliwości Zagłosowało za, natomiast przeciw głos oddało 20 posłów – w tym 19 z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Dwóch posłów nie oddało głosu.

Wśród posłów Koalicji Obywatelskiej także panowała spójność. 127 wstrzymało się od głosu. Jeden poseł zagłosował za, a dwóch nie oddało głosu. Wśród Lewicy 46 posłów zagłosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. Podobna sytuacja wystąpiła w Koalicji Polskiej. Tam ustawę poparło 22 posłów oraz jeden wstrzymał się od głosu. Wszyscy (11) posłowie Konfederacji zagłosowali przeciw. Natomiast wszyscy członkowie Polski 2050 (4) zagłosowali za. W kole Kukiz’15 było większe rozbicie. 2 posłów zagłosowało za, jeden przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Trzej członkowie nowopowstałego koła Polskie Sprawy wstrzymali się od głosu. Wśród posłów niezrzeszonych trzech oddało głos za, a jeden przeciw. Budka: W KPO nie ma żadnych gwarancji, że samorządy, organizacje pozarządowe będą miały jakikolwiek głos decydujący - Nie potrafił pan przekonać własnego rządu do poparcia tego projektu – zaczął lider Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość zastąpił w koalicji rządowej Solidarną Polskę nowym koalicjantem – „koleżankami i kolegami z Lewicy.”

- Wbrew temu, co mówicie, w KPO nie ma żadnych gwarancji, że samorządy, organizacje pozarządowe będą miały jakikolwiek głos decydujący. Wszystko będziecie załatwiać tak, jak załatwiliście Fundusz Inwestycji Lokalnych. Według waszego uznania. Setki miast dostały 0 złotych, bo wam się nie podoba władza, która tam jest – mówił Budka.

Zwrócił się także do posłów Lewicy: Zostawiliście samorządowców, zostawiliście wszystkich tych, którzy liczyli na to, że można zbudować coś w konsensusie – ocenił. - Zgasiliście nadzieję, bo nie upomnieliście się o wartości. Zostawiliście ludzi, którzy pod Sądem Najwyższym, pod Trybunałem Konstytucyjnym walczą o wartości. Zostawiliście Polki, które na ulicach obrywały pałami od tego rządu. Woleliście zakulisowe rozgrywki - przekazał. Zandberg: Kto głosuje za ratyfikacją, głosuje za silną Europą. A ten, kto nie podniesie ręki zagłosuje przeciw, zagłosuje za Europą słabą, bezsilną W imieniu Lewicy głos zabrał Adrian Zandberg. – Skupmy się na ważnych rzeczach. To był zły rok dla Europy. Epidemia zabija setki tysięcy osób, rujnuje życie milionów osób. Wszyscy czekamy, aż to się skończy. Wierzę, że możemy wyjść z tego kryzysu silniejsi. Po to jest Fundusz Odbudowy, by postawić Europę na nogi po epidemii – mówił.

Podkreślił, że Ci, którzy zagłosują za zapewnią miliardy euro dla Polski, ale także uczynią Unię silniejszą i bardziej zjednoczoną . - Fundusz Odbudowy to nowy plan Marshalla. Europa nie może z tej szansy zrezygnować. (…) Polska już raz nie wzięła udziału w planie Marshalla i do dzisiaj płacimy za to cenę. Tym razem na szczęście nikt nie decyduje za nas. – przekazał polityk.

- Kto głosuje za ratyfikacją, głosuje za silną Europą. A ten, kto nie podniesie ręki zagłosuje przeciw, zagłosuje za Europą słabą, bezsilną – zaapelował.

Zaznaczył, że Polska potrzebuje pieniędzy, by udało się dojść do neutralności klimatycznej, przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. Zwrócił uwagę także na słowa Zbigniewa Ziobro, który zwrócił uwagę, że ta ustawa to postępująca federalizacja Unii Europejskiej. - My jako Lewica chcemy Europy silnej. Ale każdy łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Nie zostawiamy w potrzebie tych, którym wiedzie się gorzej. Wspólne europejskie zadłużenie to jest solidarność – mówił.

- Zadaniem odpowiedzialnych polityków jest Polsce te pieniądze zapewnić. Rządy przychodzą i odchodzą, nawet złe rządy jak obecny – ocenił. – Lewica zagłosuje za Europą. Lewica zagłosuje za polską rację stanu. Lewica poprze Krajowy Plan Odbudowy – zakończył. Kosiniak-Kamysz: Pieniądze są potrzebne, ale są potrzebne dla wszystkich. Nie dla samych swoich Lider PSL-u Władysław Kosiniak Kamysz podkreślił, że to jego ugrupowanie jako pierwsze zaczęło zgłaszać poprawki do KPO. - Środki z Funduszu Odbudowy są bardzo potrzebne dla ochrony zdrowia, dla Polek i Polaków, dla przedsiębiorców, dla samorządów. Ale są potrzebne rzetelnie i transparentnie podzielone. Dla wszystkich, a nie dla wybranych, nie dla samych swoich – mówił.

- Stawialiśmy warunki udziału samorządów i przedsiębiorców prywatnych. Żeby te pieniądze trafiły do wszystkich wspólnot lokalnych, niezależnie od koloru legitymacji partyjnej włodarzy gmin, powiatów i województw – odniósł się do poprawek jakie proponował PSL.

Polityk zaznaczył, że opozycja utraciła solidarność się – Wiecie, kto się najbardziej z tego cieszy? Prezes Jarosław Kaczyński i prezes Zbigniew Ziobro. Jeden, bo miał załatwioną większość, a drugi, bo może zagłosować przeciwko i nie wyleci z rządu. Utraciliśmy szanse na przejęcie sprawczości – ocenił.

- Dzisiaj nie zagłosujemy za rządem. Dzisiaj zagłosujemy za środkami dla Polski – zakończył lider ludowców. Bosak: Dzisiaj głosujemy dlatego, że przesuwamy kolejne kompetencje dla Unii Europejskiej - Dzisiejsze posiedzenie to Sejm rozbiorowy. Dzisiaj zadecydujemy, czy Polska jeszcze bardziej odda się Brukseli – mówił w imieniu Konfederacji Dobromir Sośnierz. - Za 600 euro na głowę sprzedajecie nas pod dyktat obłąkanego imperium brukselsko-berlińskiego pod tęczową flagą.(…) Przeciętny Polak tych pieniędzy nawet nie powącha. To są pieniądze dla urzędników – dodał.

Potem głos zabrał Krzysztof Bosak.

- Dzisiaj Lewica realizuje swój program i może być z tego dumna. To, co robi PiS, to próba ukrycia tego, co naprawdę robicie. Dzisiaj głosujemy dlatego, że przesuwamy kolejne kompetencje dla Unii Europejskiej – przekazał polityk. Zaznaczył, że "niepodległość nie jest na sprzedaż." Hennig-Kloska: Mamy obawy, że PiS będzie chciał upolitycznić te środki - To, jaką Polskę i Europę zostawimy dzieciom decyduje się tu i teraz. Młodzież pisząca dzisiaj matur w 2045 roku będzie miała tyle lat i średnio mają posłowie na sali. Od kilku następnych lat będzie zależała ich przyszłość. Dzięki Funduszowi Odbudowy mamy okazję zbudować ich przyszłość. Polska 2050 od początku odpowiada się niezmiennie za jego przyjęciem – zaznaczyła polityczka. Natomiast posłanka Paulina Hennig-Kloska stwierdziła, że obywatele oczekują od polityków dojrzałości. - Każdego dnia ludzie tracą swoich bliskich. Polki i Polacy, ale także Europejczycy potrzebują tych pieniędzy – mówiła.

- Żaden rząd nie ma prawa upolityczniać tych pieniędzy. To są pieniądze obywateli Europu, Mamy obawy, że PiS będzie chciał upolitycznić te środki. Ale wiemy, że KE ma doświadczenie i wie, że musi zadbać o transparentne wykorzystywanie pieniędzy – dodała.

Sachajko: Obecnie pieniądze, które mają być pozyskane z Funduszu Odbudowy wyglądają jak chwilówka Poseł koła Kukiz’15 Jarosław Sachajko zaznaczył, że jest to debata nad ogromnymi pieniędzmi. - Wielu Polaków liczy na te pieniądze, ponieważ chce się wyrwać z biedy – mówił. Z drugiej strony przekazał, że jest wiele pytań odnośnie szczegółów spłacania zaciąganych pożyczek. - Obecnie pieniądze, które mają być pozyskane z Funduszu Odbudowy wyglądają jak chwilówka. Bez znajomości warunków spłaty – ocenił. - Wiemy, że nie ma darmowych obiadów, za wszystko trzeba płacić. Dlatego tak ważne są szczegóły tej ustawy – podkreślił

Zaznaczył, że jeśli to porozumienie dotyczy pogłębienie integracji europejskiej, to powinno się odbyć się referendum ogólnopolskie i to obywatele powinni się odpowiedzieć, czy chcą tego pogłębienia.

Przekazał, że posłowie koła Kukiz’15 zagłosują zgodnie ze swoim sumieniem. Ścigaj: W tym momencie mamy dwie opcje - W tym momencie mamy dwie opcje. Albo mając wspólne zobowiązania nie będziemy mieć z tego tytułu żadnych pieniędzy, albo mając wspólne zobowiązania będziemy mieć 770 miliardów. Możemy mieć uwagi, co do wydawania tych środków – mówiła w imieniu koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj. Zaznaczyła, że potrzeba jeszcze czasu, by dopracować projekt KPO – w tym znaczenie organizacji pozarządowych. - Z jednej strony oczywiste jest, że pieniądze dla ochrony zdrowia są potrzebne, ale problem jest też w tym, czy sensownie te pieniądze wydamy – podniósł natomiast Andrzej Sośnierz. „To my rozmawialiśmy z samorządowcami” Po wystąpieniach przedstawicieli rządu oraz klubów i kół poselskich przyszedł czas na pytania od posłów - niezrzeszonych oraz z różnych kół i klubów.

Na mównicy pojawili się m.in. Barbara Bartuś i Iwona Arendt (PiS), Jacek Protas (KO), Jacek Protasiewcz i Andrzej Grzyb (PSL), Paulina Matysiak i Beata Maciejewska (Lewica), Mirosław Suchoń (Polska 2050), czy Małgorzata Tracz (Zieloni). - Na 500 stronach tego dokumentu, który wysłaliście do Brukseli, ani razu nie pojawia się pojęcie niezależność i sąd, ani razu nie pojawia się pojęcie wolność i praworządność - wymieniał poseł KO Dariusz Rosati. Głos zabrał także wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. - W marcu Lewica, ale i Polska 2050, złożyły na piśmie poprawki do Krajowego Planu Odbudowy. PO nie dało sobie takiej szansy – mówił. - Przysłuchiwałem się tej debacie i powiem szczerze, że nie wiem, dlaczego państwo są przeciwni. Nie padł żaden merytoryczny argument za zagłosowaniem przeciw lub wstrzymaniem się – zaznaczył.

Podkreślił, że to Prawo i Sprawiedliwość, rozmawiało z samorządowcami. - Część z nich chce poprzeć KPO, ale boją się reakcji ze strony PO. (…) Zwykli Polacy pisali do nas uwagi, a myśmy wszystkie czytali. Realnie udało się wprowadzić do KPO kilkaset uwag – powiedział. - Za 10 lat większości z nas prawdopodobnie nie będzie w parlamencie. Ale będzie dostępna informacja o tym, kto jak zagłosował w sprawie środków unijnych. Nie dajcie sobie wmówić, że Borys Budka decyduje, jak macie głosować - zakończył Buda.

Fundusz Odbudowy Fundusz Odbudowy (NextGenerationEU), to tymczasowy instrument odbudowy w wysokości ponad 750 mld euro, który ma pomóc w naprawieniu bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią koronawirusa.

Polska w jego ramach otrzymałaby 34,2 miliarda euro w postaci kredytów (153 miliardy złotych) oraz 23,1 miliarda euro (103 miliardy złotych) w postaci bezzwrotnych dotacji. Żeby było to możliwe, wszystkie państwa członkowskie UE muszą ratyfikować decyzje w sprawie zasobów własnych UE, która umożliwi Komisji zaciąganie pożyczek.

