Fundusz Kompensacyjny dla osób z powikłaniami po szczepieniach. Do 100 tys. zł rekompensaty za niepożądane odczyny poszczepienne

- Fundusz Kompensacyjny ma zabezpieczyć naszych obywateli w przypadku pojawienia się niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Do tej pory każda osoba, która odczuła działanie NOP, mogła złożyć proces powództwa cywilnego i w sądzie ubiegać się o odszkodowanie, w zależności od indywidualnej wyceny szkody. Postępowanie przed sądem jest procesem długotrwałym i kosztownym, a jego skutkiem nie zawsze jest rozwiązanie, z którego osoba poszkodowana jest zadowolona - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Fundusz Kompensacyjny - dla kogo odszkodowania?

- Warto zdawać sobie sprawę, że NOP to zjawisko szalenie rzadkie. Na ponad 250 tys. osób zaszczepionych w Polsce przeciw koronawirusowi mieliśmy do tej pory 37 NOP-ów. Z tego 32 miały charakter łagodny, 4 poważny i 1 ciężki - poinformował minister zdrowia.

- Osoby, które będą uprawnione do takiego odszkodowania, to będą osoby, które wymagają hospitalizacji przez 14 dni lub osoby, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji lub hospitalizacji przez 14 dni - dodał Adam Niedzielski.

Minister zaznaczył, że w tej chwili w zasadzie jedna osoba w kraju ma potencjał, by być kwalifikowaną do takiego odszkodowania. Jeśli zaszczepiona zostanie cała populacja Polski, a średnia liczba poważnych przypadków NOP utrzyma się na obecnym poziomie, to wypłata odszkodowań będzie przysługiwała 120 osobom.