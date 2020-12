Fundusz Inwestycji Lokalnych: Miliony złotych płyną do miast, gdzie rządzi PiS. Wiele pozostałych miast pominięto Kacper Rogacin

Fot. Karol Makurat / Polska Press

Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Lublin czy Biłgoraj - to miasta, w których rządzą politycy niezwiązani z Prawem i Sprawiedliwością. Co jeszcze mają ze sobą wspólnego? Żadne z nich nie dostało ani grosza z wartego 12 miliardów złotych Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze wielkim strumieniem płyną natomiast do miast, w których rządzą politycy związani z PiS-em.