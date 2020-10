Fundacja Olgi Tokarczuk wystartowała. Już 12 listopada ukaże się nowa książka

W szpitalach zabraknie leku na koronawirusa. Remdesivir jest niedostępny w hurtowniach, a kolejną partię można wykupić dopiero na listopad

Chorych z koronawirusem przybywa coraz szybciej, a polskie szpitale już teraz alarmują o kończących się zapasach leku o nazwie remdesivir. To jedyny środek rekomendowany przez Europejską Agencję Leków w terapii COVID-19, który trafia do chorych z przetargów UE. Terapia nie jest już stosowana u nowych pacjentów, a na lek przyjdzie czekać do listopada.