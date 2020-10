Fryzury odmładzające: jak się czesać, by odjąć sobie lat? Dzięki tym trikom odmłodniejesz. Jak dobrać fryzurę do kształtu twarzy?

Najmodniejsze fryzury 2020 damskie: półdługie, krótkie, długie. Zobacz najmodniejsze fryzury tego lata 25.08.2020

Najmodniejsze fryzury w 2020 roku to te najwygodniejsze! Okazuje się bowiem, że na samym topie nadal jest znany doskonale wszystkim paniom z ubiegłego roku bob - w każdej z możliwych wersji. Długowłose również odnajdą się w tegorocznych trendach, ponieważ sezon wiosna-lato to czas naturalnych fal, długich zadbanych włosów. Zapominamy o stylizacjach - naturalny look znów wrócił do łask. Podobne powroty świętują fryzury retro - w tym przypadku bez stylizacji się nie obędzie, dlatego te uczesania rekomendowane są na specjalne wyjścia. Mowa tutaj o takich fryzurach, jak: finger waves, wet look, rachel haircut. W tegorocznych trendach doskonale odnajduje się również styl starego Hollywood. Fankom grzywek natomiast proponujemy modną curtain bangs, nadającą każdej fryzurze francuskiej elegancji. A co z właścicielkami bardzo krótkich włosów? I tutaj znajdziemy masę propozycji. Przejdźcie do galerii i sprawdźcie, jakie fryzury są obecnie najmodniejsze!