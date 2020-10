Fryderyk 2020: Kto dostał nominacje do nagrody za rok 2019? Kiedy gala finałowa? Kto wystąpi podczas Fryderyk Festiwal [NOMINOWANI]

Opole 2020: Wśród wykonawców plebiscytu "Od Opola do Opola" jest Alicja Szemplińska, laureatka The Voice of Poland 2019. Można głosować

Wśród wykonawców plebiscytu Od Opola do Opola znalazła się Alicja Szemplińska. Po zwycięstwie w X edycji programu the Voice of Poland wokalistka zadebiutowała z utworem „Prawie My”, który zaśpiewa na deskach festiwalowych.