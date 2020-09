French Open 2020. Trudne losowanie Polaków, Świątek zagra z ubiegłoroczną finalistką

W poprzednim roku najlepsza była Świątek. Tenisistka z Raszyna w dobrym stylu dotarła do 4. rundy, gdzie dostała dużą lekcję tenisa. Rumunka Simona Halep potrzebowała tylko 45 minut, by wygrać z nią 6:1, 6:0. W tym roku Świątek już w 1. rundzie trafiła na rewelację ubiegłorocznej edycji. 19-latka zagra z Marketą Voundrousovą, niespodziewaną finalistką French Open 2019. Czeszka w Paryżu zagra z nr 15, Świątek zajmuje obecnie 59. miejsce w rankingu WTA.

Na kortach im. Rolanda Garrosa zobaczymy czwórkę Polaków. Byłaby piątka, ale z turnieju musiała wycofać się Katarzyna Kawa, która uzyskała pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Jak sama zaznacza - nie miała żadnych objawów, a po kilku dniach wykonała kolejny test, który wykazał wynik negatywny. „Oznacza to, że tak naprawdę jestem zdrowa i zawsze byłam. Testy nie są w 100 procentach wiarygodne, o czym wszyscy wiemy. Z jednej strony jest to ulga, z drugiej ogromne rozczarowanie, złość i smutek. Zabrana szansa i włożony na marne wysiłek boli okrutnie” - napisała na swoim koncie na Facebooku.

Pierwsze starcie na paryskiej mączce nie będzie łatwe dla Huberta Hurkacza. Wrocławianin zmierzy się z Tennysem Sandgrenem. Amerykanin to solidny zawodnik, ale zdecydowanie najsłabiej idzie mu na kortach ziemnych. Ostatnie trzy edycje French Open kończył na pierwszej rundzie. W 2018 roku z turnieju wyrzucił go właśnie Hurkacz. To na razie jedyny triumf Polaka w tym wielkoszlemowym turnieju. W stolicy Francji wystąpią również Kamil Majchrzak i Magda Linette. Majchrzak trafił na rywala z wysokiej półki. 24-latek zmierzy się z Karenem Chaczanowem, ubiegłorocznym ćwierćfinalistą turnieju. Linette zmierzy się z młodą (ale bardzo utalentowaną) Leylah Fernandez z Kanady.