French Open 2020. Szczęśliwa trzynastka Rafaela Nadala, Roger Federer dogoniony

W trzeciej w końcu byliśmy świadkami finału o jakim marzyło wielu kibiców. Novak Djoković wielokrotnie był w opałach, ale wychodził z nich obronną ręką. Hiszpan przełamywał tenisistę z Belgradu, ale ten potrafił odrobić straty. Im bardziej sukces był na wyciągnięcie ręki, tym bardziej Nole tracił panowanie nad sobą. Przez długie momenty tej trzeciej partii wydawało się, że Djoković walczy z samym sobą. Przy stanie 5:5 ponownie stracił podanie i to wskutek podwójnego błędu serwisowego.

Pierwszy set był jednym z dziwniejszych, jaki pamięta ostatnio kort centralny w Paryżu. Djoković i Nadal grali momentami kosmiczny tenis. To były wspaniałe zagrania z obu stron, fenomenalne wymiany. Obaj pokazali niesamowity kunszt. Wynik? 6:0 dla Hiszpana. Serb jest tytanem wydolności, mistrzem długich wymian. Na Nadala jednak nie miał żadnej recepty. Kibicom mógł przypomnieć się finał zeszłorocznego Australian Open, gdzie to Nole sprawił Rafie prawdziwe lanie.

Dwunasty gem trzeciego seta był ostatnim podczas tegorocznego French Open. Rafael Nadal nie pozostawił wątpliwości, kto jest królem kortów Rolanda Garrosa. Po tytuł w Paryżu sięgnął już po raz trzynasty. Ma na koncie już 20 tytułów wielkoszlemowych, tyle co dotychczasowy lider w tej klasyfikacji - Roger Federer. Teraz Hiszpan i Szwajcar są pierwsi na liście wszech czasów, a goni ich właśnie Djoković. Nole wygrał do tej pory 17 turniejów wielkoszlemowych. Serb pozostanie za to liderem rankingu ATP.