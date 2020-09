French Open 2020. Piorunujący start Igi Świątek, wyeliminowała ubiegłoroczną finalistkę

Z turnieju odpadł już zwycięzca US Open z 2014 roku. Marin Cilić może być jednak rozgrzeszony, bo przegrał z Dominikiem Thiemem, aktualnym mistrzem US Open. Austriak, jeden z faworytów do wygranej w Paryżu, rozprawił się z nim w dwie godziny i osiem minut (6:4, 6:3, 6:3). Chorwat zdołał w tym czasie popełnić aż 43 niewymuszone błędy. – Jak na te zimne warunki, to poszło mi świetnie. Jestem z Austrii, więc wiem, co to jest granie w zimnej temperaturze. Gdy grałem jeszcze w turniejach niższej rangi, to grałem niemal wyłącznie w takich temperaturach – powiedział po meczu Thiem.

Wielką niespodzianką poniedziałkowych zmagań w Paryżu była wyraźna porażka Felixa Augera Aliassime’a (22. ATP). Niezwykle uzdolniony Kanadyjczyk przegrałl z Yoshihito Nishioka (52. ATP) 5:7, 3:6, 3:6.

Transmisje z kortów im. Rolanda Garrosa w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player.