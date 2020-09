French Open 2020. Iga Świątek w 3. rundzie, Su-wei Hsieh rozbita [wynik i relacja]

To było starcie doświadczenia z młodością. Iga Świątek jest piętnaście lat młodsza od Su-wei Hsieh. Przed meczem był czas na wspomnienia, gdy w 2010 roku młodziutka Świątek podawała piłki w turnieju Polsat Warsaw Open, a nawet zagrała nawet kilka piłek z Tajwanką na tzw. Kids Day.

Świątek w pierwszych piętnastu minutach dwukrotnie przełamała Sieh, sama raz straciła swoje podanie. Zaczęła spotkanie świetnie, ale w trzecim gemie pokpiła sprawę, przegrywając swoje podanie „na sucho”. Styl Tajwanki jest mocno nietuzinkowy, ale w obecnych warunkach atmosferycznych (deszczowo, piłki są ciężkie) jej gra potrafiła być bardzo przewidywalna. Dlatego Świątek znowu „odłamała” przeciwniczkę i pilnowała wysokiego prowadzenia aż do końca seta. Pierwszą partię wygrała 6:1.

Na początku drugiego seta Polka trochę źle ukierunkowała energię, z którą rozpoczęła pierwszego. Cierpliwością wykazała się rywalka, przebijała niemal każde mocne uderzenie Świątek. Zniecierpliwiona Polka, chciała wygrywać punkty szybko i zaczęła coraz więcej psuć. W piątym gemie nawet puściły jej nerwy, gdy po nieudanym smeczu uderzyła rakietą o nawierzchnię kortu. Sieh dwukrotnie przełamywała Polkę, ale za każdym razem trwoniła przewagę. Świątek odzyskała rytm, a Sieh w nieudanie próbowała skracać wymiany. Polka wygrała 6:1, 6:4

W piątek tenisistka z Raszyna zmierzy się Eugenie Bouchard. Kanadyjka powoli wraca do formy sprzed kilku sezonów. Wielu typowało ją na dominatorkę kobiecego touru, ale z wielu powodów stało się inaczej. Genie w wieku 20 lat dotarła do finału Wimbledonu w 2014 r. W tym samym roku grała również w półfinale US Open i Australian Open.