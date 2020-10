French Open 2020. Iga Świątek: Potrzebowałam trochę czasu, by wejść w rytm

Optymistyczne założenia były takie, że tenisistka z Raszyna swój mecz zacznie już o godz. 18.00. Poprzedzające mecz Polki spotkania jednak mocno się wydłużyły i Świątek na korcie Philippe'a Chartiera pojawiła się dopiero o 21.00.

- Musiałam się przyzwyczaić do warunków, jakie panowały na korcie. Wiał mocny wiatr, zaczęłyśmy mecz bardzo późno. Musiało minąć kilka gemów, zanim weszłam w rytm. Potem wróciła pewność siebie, zaczęłam czuć się na korcie zdecydowanie lepiej. Uważam, że wykonałam dobrą pracę – mówiła po spotkaniu w studiu Eurosportu Świątek.

W półfinale na 19-letnią Polkę czeka Nadia Podoroska. Argentynka (niespodziewanie) wyeliminowała rozstawioną z numerem trzecim Elinę Switolinę. Z Ukrainką wygrała 6:2, 6:4. Drogę do walki o finał Rolanda Garrosa musiała rozpoczynać już kwalifikacjach. To oznacza, że Świątek ponownie przystąpi do spotkania w roli faworytki.