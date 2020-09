French Open 2020. Dramat Huberta Hurkacza, Tennys Sandgren wygrał po pięciu setach [Wynik i relacja]

Tennys Sandgren nie jest nikim anonimowym (w 2018 i 2020 roku osiągnął ćwierćfinał Australian Open). Paryskiej mączki jednak Amerykanin nie lubi. Na kortach im. Rolanda Garrosa grał trzy razy – za każdym razem odpadał w 1. rundzie. Dwa lata temu z kwitkiem odprawił go właśnie Hurkacz. W poniedziałek wszyscy liczyliśmy na powtórkę. Tej niestety nie było...

To był jednak tenisowy maraton. Hurkacz i Sandgren weszli w mecz całkiem dobrze, zadziwiająco często uciekali się do trudnych akcji. Czas pokazał, że cały mecz stał na wysokim poziomie. Obaj z początku pilnowali swojego serwisu (później było z tym gorzej) aż do momentu, gdy Sandgren wyszedł na prowadzenie 6:5. Wydawało się, że wszystko zmierza ku tie-breakowi, ale Hurkacz pokpił sprawę. Obronił dwie piłki setowe, przy trzeciej już nie miał szans. Wrocławianinowi set wymknął się z rąk, na jego własne "życzenie". To niepowodzenie przekuł w sportową złość i stan spotkania wyrównał w 30 minut.