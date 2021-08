Frasyniuk ostro o Straży Granicznej. Będzie zawiadomienie do prokuratury

O sytuację na naszej granicy z Białorusią, gdzie koczują migranci z Bliskiego Wschodu Władysław Frasyniuk pytany był w niedzielny wieczór na antenie TVN24. - Patrzę też z niepokojem na tę arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze mówiąc słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami, bo ja mam wrażenie, że to jest wataha. Wataha psów, która otoczyła biednych słabych ludzi – oświadczył Frasyniuk, mówiąc o naszej Straży Granicznej.

Polskie oraz litewskie władze wskazały, że białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka wykorzystuje migrantów do wzmagania presji na Unii Europejskiej w celu wycofania nałożonych na Białoruś sankcji.

Dodał, że „tak nie postępują żołnierze”. - Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania - trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice, albo dziadkowie - ocenił opozycjonista.