Frank Imhoff, prezydent parlamentu bremeńskiego poucza w Gdańsku: Polska powinna dostosować się do wyroków TSUE Kamil Kusier

Renata Dąbrowska / www.gdansk.pl

XXXIX Sesję Rady Miasta w Gdańsku rozpoczęło wspomnienie 45. rocznicy partnerstwa Gdańska i Bremy, którego rocznica przypada na listopad 2021 roku. W tle dobrych wspomnień współpracy i prognoz na kolejne lata nie zabrakło politycznego przekazu skierowanego do władzy centralnej, gdzie prezydent Frank Imhoff wyraźnie zaznaczył, że Polska powinna dostosować się do wyroków TSUE i respektować prawo Unii Europejskiej. Ze słowami przewodniczącego bremeńskiego parlamentu nie zgodził się Kazimierz Koralewski. Przewodniczący klubu radnych PiS wyraźnie podkreślił: - Nie możemy wysłuchiwać pouczeń ze strony przedstawicieli niemieckich władz - czy to samorządowych czy to centralnych - oceniających tu w Gdańsku polski rząd.