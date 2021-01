Francuzi nie garną się do masowych szczepień przeciwko Covid-19. Mają swoje lęki i obawy wobec szczepionek

Wydawać by się mogło, że we Francji, kraju Louisa Pasteura, naukowca znanego z odkrycia zasad szczepień, akcja masowych szczepień przeciwko koronawirusowi ruszy z kopyta.

Nic bardziej błędnego. To jeden z najbardziej niechętnych narodów na świecie, który chciałby się zaszczepić przeciw COVID-19.

W pierwszych sześciu dniach po wprowadzeniu szczepionki 27 grudnia w Europie tylko 516 osób zaszczepiło się we Francji, która liczy 67 milionów mieszkańców. W tym samym czasie Niemcy zaszczepiły 200 tys. ludzi, a Włochy 100 tys.

W sondażu Ipsos Global Advisor, we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym wynika, że tylko 40 proc. Francuzów zamierza się zaszczepić. W Wielkiej Brytanii i USA, odpowiednio 77 proc. i 69 proc. chce się zaszczepić.

Wahanie Francuzów wynika z różnych czynników. Wielu obawia się potencjalnych skutków ubocznych i szybkości, z jaką opracowywano szczepionki. Nieufność do rządu wzrosła po błędach popełnionych w walce z pandemią oraz poprzednich skandalach zdrowotnych i szczepionkowych we Francji.