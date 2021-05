Francuscy degustatorzy win apelują: zaszczepcie nas szybciej, bo stracimy smak i węch a przez to pracę

Kiedy u Sophie Pallas stwierdzono Covid-19 i kiedy poddana została leczeniu, okazało się, że najgorsze dopiero było przed nią. Oto bowiem okazało się, że nie była potem w stanie wychwytywać subtelniejszych smaków, których wymaga jej praca. To było przerażające uczucie, całkowita utrata orientacji, nie bardzo wiedziałam, co się ze mną dzieje i jak będę wykonywać pracę, którą tak bardzo kocham, wspominał swój koszmar.

Ponad jedna trzecia degustatorów wina we Francji, którzy zarazili się koronawirusem, stwierdziła, że wpłynęło to na ich zdolności do wykonywania pracy, wykazała ankieta prze-prowadzona przez francuską Unię Enologów. Utrata smaku i węchu jest bowiem głównym objawem wirusa i koszmarem dla tych, których praca opiera się na wrażliwości sensorycznej.

Francuscy degustatorzy win proszą władze, aby pozwolono im zaczepić ich poza kolejnością przeciwko koronawirusowi. Jak tłumaczą, pomogłoby to im zapobiec utraty… węchu, co oznaczałoby uniemożliwienie wykonywania im pracy.

Wino, dodała, przestało wywoływać u niej jakiekolwiek uczucia, jakiekolwiek emocje, jakąkolwiek przyjemność, ponieważ wszystko, co mogłam wykryć, to tylko alkohol i kwasowość.

W tej sytuacji Pallas została zmuszona do powolnego „wy-trenowania” nosa. To długi okres i nie wiadomo, kiedy od-zyska pełną formę.

Tak wspominała swoje doświadczenia po wypiciu kieliszka białego pirenejskiego wina: Wykryłam nuty owoców tropikalnych, ale już znalezienie smaku ananasa wymagało ode mnie znacznie większej koncentracji niż zwykle, podczas gdy wcześniej skosztowałam go bardziej spontanicznie. Myślę, że wciąż mam wiele do zrobienia, aby wrócić do poprzedniej szybkości postrzegania. Oby to nastąpiło jak najszybciej, dodała.

Francuski przemysł winiarski jest zaniepokojony. Enolodzy, tacy jak wspomniana Pallas, są ekspertami w swojej branży z wykształceniem naukowym, którzy doradzają winiarzom na etapie destylacji, mieszania oraz butelkowania trunku. We-dług francuskiego Związku Enologów, niektórzy uczniowie degustatorów wina zrezygnowali z dalszych studiów po zakażeniu się koronawirusem. Uznali, że nigdy już nie odzyska-ją dawnej formy, na starcie zrezygnowali ze swoich pasji.