Francja: wstęp na wieżę Eiffla, do muzeum lub restauracji możliwy tylko z "covidową przepustką" Kazimierz Sikorski

pixabay

Chroniąc się przed czwartą falą pandemii, Francja wprowadziła nowe reguły. Polegają one na możliwości wstępu do wielu obiektów tylko dla tych z "covidowymi przepustkami". Nie wszystkim się to podoba.