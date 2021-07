Francja, Włochy, Belgia: restauracje, kina, teatry, tylko dla zaszczepionych przeciwko Covid

Coraz więcej europejskich rządów planuje jeszcze tego lata uniemożliwić niezaszczepionym osobom korzystanie z hoteli, barów i restauracji. Taką politykę od pewnego czasu forsuje prezydent Francji Emmanuel Macron.

To zmusza kolejne osoby do zaszczepienia się. Francja przekroczyła właśnie próg 40 milionów osób, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki – blisko 60 proc. populacji. Macron napisał z tej okazji na Twitterze: Razem pokonamy wirusa. Kontynuujemy!

W całej Europie bierz się pod uwagę szereg sposobów, ponieważ rządy starają się nakłonić tych, którzy się jeszcze nie zaszczepili, żeby to zrobili. W Szwecji badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Lund bada, czy voucher o wartości około 25 euro będzie w stanie przekonać ludzi do pod-jęcia decyzji o zaszczepieniu się. W Holandii dostawy Hollandse nieuwe, czyli holenderskiego śledzia z nowego sezonu, są rozprowadzane jako zachęta do punktów szczepień przeciwko Covid-19.