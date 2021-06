Francja: sąd nad gwałconą i bitą przez ojczyma, z którym miała dzieci. Valérie Bacot w końcu zabiła tyrana

Otoczenie Valérie wiedziało, co się działo, ale nikt jej nie pomógł. Kobieta nie miała dokąd pójść, nie miała pieniędzy i była pod taką kontrolą mężczyzny, że nie wiedziała, jak uciec od terroru, gróźb i przemocy.

Opowie na rozprawie, jak Daniel „Dany” Polette uczynił z jej życia piekło w dniu, w którym zgwałcił ją po raz pierwszy. Miała wówczas 12 lat. Bacot, która ma czworo dzieci z oprawcą, opowie, jak przez lata żyła w strachu i poniżeniu, gdy ojczym groził jej, że zabije ją i dzieci. Zezna, jak dzieci skarżyły się żandarmom, że ojciec je bije i katuje ich matkę. W odpowiedzi kazano im wracać do domu i powiedzieć matce, by sama przyszła na komisariat. Ale ona się bała, że ojczym ją zabije.

Przed sądem w Chalon-sur-Saône w Burgundii staje Valérie Bacot, oskarżona o zamordowanie swojego ojczyma. Przyznała się do mordu i mówi, że powinna zostać ukarana.

To kolejny proces, który odsłoni ciemne strony życia wielu kobiet we Francji. Kraj ten ma jeden z najwyższych wskaźników zabójstw popełnianych przez mężów lub partnerów. W tym roku we Francji 55 kobiet zostało zabitych przez obecnego lub byłego partnera.

Niedawno Fayard, jedno z francuskich wydawnictw, opublikowało opowiadanie Bacot: Tout le Monde Savait (Wszyscy wiedzieli). Książka jest ponurą lekturą: na 198 stronach opisuje dramat, który zaczął się, gdy Bacot, której matka alkoholiczka i nieobecny ojciec rozwiedli się, miała 12 lat. Ojczym zmusił ją do seksu. Kobieta mówiła, że nie miała pojęcia, co jej robił, zrozumiała dopiero po lekcji biologii w szkole.

Polette został skazany za kazirodztwo w 1995 roku, ale pozwolono mu wrócić do rodzinnego domu po trzech latach i dalej gwałcić Bacot. - Nikomu to nie wydawało się dziwne, że Daniel wrócił do nas, jakby nic się nie stało – pisze.