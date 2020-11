Francja: Policjanci katowali czarnoskórego, kiedy rząd przygotowywał ustawę, która brała w obronę funkcjonariuszy (VIDEO)

Strajk Kobiet. Tomczyk: Składamy wniosek do prokuratury ws. Jarosława Kaczyńskiego

- Składamy zawiadomienie do prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - oświadczył w środę szef klubu KO Cezary Tomczyk. Zdaniem posła „ mamy do czynienia z systemowym niszczeniem protestów społecznych przy użyciu teleskopowej pałki”. Okazuje się również, że większość Polaków uważa, iż wicepremier powinien podać się do dymisji.