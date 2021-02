Francja: osobom, które przechorowały koronawirusa wystarczy do uzyskania odporności tylko jedna dawka szczepionki

Zdaniem francuskich specjalistów osobom, które były zakażone koronawirusem wystarczy tylko jedna dawka szczepienia.

Francuski urząd ds. Zdrowia zaleca, aby każdy, kto był

zakażony Covid-19, otrzymał tylko jedną dawkę szczepionki zamiast dwóch. Osoby, które wyzdrowiały z Covid-19, mają pewną odporność i powinny zostać zaszczepione trzy-sześć miesięcy po przejściu choroby. Francja jest pierwszym krajem, który ma zastosować takie rozwiązanie.

Pojedyncza dawka szczepionki będzie odgrywać rolę „wzmacniacza” dla osoby wcześniej zakażonej koronawirusem, głosi komunikat Haute Autorité de Santé (HAS). Zalecenie pojawia się w momencie, kiedy rządy na całym świecie spieszą się, aby zaszczepić swoich obywateli i próbować przywrócić normalne życie.

Co najmniej 3,4 miliona osób we Francji potwierdziło zakażenie Covid-19, ale uważa się, że prawdziwa liczba jest znacznie wyższa. Zmarło około 81 tys. ludzi - to siódmy wynik na świecie.