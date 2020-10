Francja: Nowa fala zakażeń koronawirusem. Władze zamykają wszystkie bary i ogłaszają najwyższy stopień alarmu w Paryżu

Włochy. Maseczki trzeba będzie nosić wszędzie? Włoski rząd wprowadzi obostrzenia, bo epidemia koronawirusa przyspiesza

Włoski rząd rozważa wprowadzenie bezwzględnego nakazu noszenia maseczek - informuje "Rzeczpospolita". Co to oznacza? Maseczka ochronna będzie wymagana wszędzie - także na świeżym powietrzu. Ma to być odpowiedzią na rosnące statystyki związane z liczbą zakażeń koronawirusem.