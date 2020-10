Francja: Nicea opłakuje ofiary ataku terrorysty-nożownika. Zamachowiec kilka tygodni wcześniej przybył z Tunezji do Europy

Media podają więcej szczegółów na temat ofiar czwartkowej masakry oraz samego zamachowca. Źródła policyjne, do których dotarła BBC podały, że zamachowcem miał być Brahim Aouissaoui, który we wrześniu miał przypłynąć łodzią z imigrantami z Tunezji na włoską wyspę Lampedusa. Po odbyciu kwarantanny został wyposażony w dokumenty Czerwonego Krzyża i pozwolono mu podróżować. Jego nazwisko nie znajdowało się na liście osób podejrzewanych o terroryzm.

W czasie zamachu, który prezydent Emmanuel Macron określił jako islamistyczny atak terrorystyczny, zabójca zamordował trzy osoby. Jak podaje BBC, jedną z nich była 60-letnia kobieta, której zabójca praktycznie odciął głowę. Kolejną ofiarą był 55-letni Vincent Loquès, który od dziesięciu lat pracował przy bazylice i któremu zabójca poderżnął gardło. Trzecią ofiarą jest 44-letnia kobieta pochodząca z Brazylii, matka trojga dzieci. Według BBC, kobieta z ranami kłutymi zdołała ona dotrzeć do pobliskiej kawiarni, by poprosić o pomoc, jednak zmarła w wyniku odniesionych ran. Przed śmiercią poprosiła, by przekazać jej dzieciom, że je kocha.

Według BBC we Francji postawiono policję w stan wyższej gotowości. Ochraniane są świątynie oraz szkoły. W ubiegłym tygodniu w jednej z francuskich szkół zamordowano nauczyciela, który poparł publikację karykatur Mahometa. Również w ostatnim czasie prezydent Francji bronił prawa do publikacji karykatur proroka, co dla muzułmanów stanowi profanację.