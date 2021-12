Francja: Dziewięć wilków uciekło z zagrody w zoo w Trois Vallées. W tym czasie byli tam zwiedzający

Francuskie zoo zostało tymczasowo zamknięte przez lokalne władze po tym, jak dziewięć wilków uciekło ze swojej zagrody. W tym czasie na terenie parku przebywali jeszcze zwiedzający.

Na szczęście żadna z osób nie została ranna podczas incydentu, do którego doszło w ogrodzie zoologicznym w Trois Vallées w Montredon-Labessonnie na południu Francji. Zwierzęta zniszczyły włazy zabezpieczające wyjście, wspięły się na płot, nie zdołały jednak uciec poza ogród zoologiczny..

Do akcji natychmiast przystąpili pracownicy zoo i posiłki ściągnięte z miasta. Zastrzelono cztery wilki, tłumaczył agencji AFP miejscowy urzędnik Fabien Chollet.

Pozostałych pięć wilków wróciło do zagrody, zostały one uśpione. Jak dodawał Chollet, w tym czasie w zoo nie było wielu ludzi i ich życie nie było zagrożone. Dodał jednak, że zoo musi zostać zamknięte do czasu rozwiązania problemów związanych z jego bezpieczeństwem.