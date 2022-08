Francja: Cud w alpejskim kurorcie. 12-letni chłopiec przeżył zejście lawiny. Przeleżał pod śniegiem 40 minut

12-letni chłopiec, którego porwała we francuskim kurorcie La Plagne lawina może mówić o wielkim szczęściu. Przeleżał pod zwałami śniegu 40 minut, nim go odnaleziono.

Cud, jak nazywają akcję ratowniczą specjaliści, wydarzył się dzięki psu, który wyczuł malca pod śniegiem. Lawina porwała tylko dwunastolatka, sześciu pozostałym zjeżdżającym wtedy ludziom udało się w porę schronić przed żywiołem. Chłopak był przez masy śniegu ciągnięty sto metrów.

Do poszukiwań natychmiast wezwano śmigłowiec, ruszyli ratownicy z psami i jeden z nich na szczęście chłopaka odnalazł.

Chłopiec nie miał przy sobie żadnych urządzeń, które wyznaczałyby jego pozycję. Zdaniem ratowników po piętnastu minutach przebywania pod śniegiem szanse przeżycia spadają niemal do zera. Policjanci mówili, że na szczęście drogi oddechowe dwunastolatka nie zostały zablokowane, dlatego żyje. Odtransportowano go do szpitala. Poza złamaną nogą nie doznał żadnych innych obrażeń. - Dla nas to cud. Po Bożym Narodzeniu wydarzył się jeszcze jeden - mówił kapitan Patrice Ribes z najbliższego posterunku policji.