Francja broni się przed zakażeniami, wprowadza testy dla przybyszów z wielu krajów Europy

Francja wymaga negatywnego wyniku testu na obecność Covi-da-19, wykonanego 24 godziny przez przyjazdem do tego kra-ju. Obowiązek będzie dotyczył niektórych przybyszów z krajów Europy.

Takim przepisom podlegają przyjeżdżający z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Cypru, Grecji oraz Holandii. Nowe zasady weszły w życie o północy z soboty na niedzielę, jak zapowiedział francuski premier Jean Castex.

Do tej pory osoby przyjeżdżające z Wielkiej Brytanii były zobowiązane do przedstawienia negatywnego wyniku testu wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin przez przyjazdem do Francji. Natomiast przybysze z Hiszpanii, Portugalii, Cypru, Holandii i Grecji musieli wykazać się wykonaniem te-stów w ciągu 72 godzin przed przyjazdem.

Ale premier Castex powiedział, że ludzie, którzy są w peł-ni zaszczepieni szczepionką uznaną przez Europejską Agencję Leków – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca lub Johnson & Johnson – nie będą musieli wykazywać wyników ta-kiego testu.