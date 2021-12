Francja: 110 tys. fałszywych przepustek zdrowotnych krąży po kraju. Utrudnia to walkę z Covid

We Francji krąży około 110 tysięcy fałszywych przepustek zdrowotnych i stale ich przybywa, informuje ministerstwo spraw wewnętrznych, a setki dochodzeń wszczęto przeciwko twórcom i użytkownikom sfałszowanych dokumentów.

Aby móc korzystać z transportu publicznego, restauracji i wydarzeń kulturalnych, wymagana jest przepustka zdrowotna z potwierdzeniem szczepienia, wyzdrowienia z Covidu lub niedawnego negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Podczas dochodzenia w sprawie użytkowników i dystrybutorów fałszywych dokumentów policja odkryła, że ​​w wielu wypadkach w tym procederze uczestniczy personel medyczny i jest współwinny oszustwa, powiedział minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin.

Problem z fałszywymi przepustkami zdrowotnymi polega na tym, że często wiążą się one z zmową prawdziwych lekarzy lub prawdziwych pielęgniarek – powiedział minister France 2. To sprawia, że ​​przestępstwa są bardzo trudne niekiedy do udowodnienia.

Około 100 osób zostało aresztowanych w wyniku 400 śledztw, odkąd przepustka zdrowotna stała się obowiązkowa w niektórych częściach życia publicznego, powiedział Darmanin.