Fotowoltaika na dachu - co warto wiedzieć?

Największą powierzchnią połaci charakteryzują się dachy dwuspadowe. Na takich dachach można w łatwy sposób zaplanować wykonanie instalacji i rozmieścić odpowiednią liczbę paneli w estetyczny sposób (liniowo). Im bardziej skomplikowany jest dach, tym montaż instalacji fotowoltaicznej będzie trudniejszy, a więc i droższy. Dachy wielospadowe, z lukarnami czy wolimi oczkami mają ograniczoną powierzchnię, na której można zamontować panele tak, aby nie były one rozmieszczone w sposób przypadkowy, co zakłóca odbiór wizualny dachu i całego budynku.

Jeśli kąt nachylenia dachu jest mniejszy niż sugerowany można zastosować konstrukcję, zapewniającą panelom najbardziej optymalne ustawienie. Najlepiej, jeśli połać dachu, na której będzie wykonywana instalacja zostanie pozbawiona okien dachowych, lukarn, kominów oraz innych elementów, które mogłyby utrudnić montaż odpowiedniej liczby paneli lub je zacieniać (co prowadzi do obniżenia sprawności całej instalacji).

Dobrym rozwiązaniem w przypadku instalacji fotowoltaicznych są również dachy płaskie. Przeznaczone do nich konstrukcje zapewniają panelom PV odpowiedni kąt nachylenia. Na dachu płaskim możne je również bez problemu obrócić w stronę południową.

Instalacja fotowoltaiczna na etapie budowy

Zaplanowanie inwestycji w fotowoltaikę na etapie budowy domu pozwoli odpowiednio przygotować dach do montażu paneli, m.in. poprzez zastosowanie haków montażowych już podczas wykonania połci. Dekarze kryjąc dach mogą od razu zamontować odpowiednie uchwyty, co przyspieszy i usprawni późniejszą realizację inwestycji. Montaż elementów mocujących na etapie wykonywania pokrycia jest nie tylko szybszy, ale również bezpieczniejszy niż w przypadku gotowego dachu. Podczas prac dachowych można również wyprowadzić odpowiednie przewody bezpośrednio do miejsca montażu falownika, czyli urządzenia, które zmienia wyprodukowany przez panele prąd stały na przemienny. Sama konstrukcja wsporcza pod panele może być natomiast odłożona w czasie i wykonana, gdy inwestor będzie dysponował środkami finansowymi na dokończenie instalacji.