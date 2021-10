Fototapeta w kuchni – jak ją wybrać i przykleić, by dobrze się prezentowała?

Fototapeta odmieni wnętrze

Fototapety są dostępne w bardzo wielu wzorach i kolorach, bez problemu możemy mieć także dekorację z motywem wybranym przez nas indywidualnie. Warto o nich pomyśleć, jeśli chcemy szybko odmienić wygląd wnętrza. Dobrze dobrana fototapeta może podkreślić styl wnętrza, czy zamienić nieciekawy kawałek ściany w dekoracyjny akcent. W przypadku niezbyt dużych pomieszczeń warto zwrócić uwagę na fototapety, które dają złudzenie głębi. Dzięki nim pomieszczenia będą wydawały się większe.

Fototapety ożywią nie tylko pokoje, ale także kuchnię. Jednak w przypadku tego pomieszczenia musimy wziąć pod uwagę jego specyfikę – w kuchni najczęściej jest cieplej niż w pokojach, wytwarza się także więcej pary wodnej. Dlatego do kuchni musimy wybrać fototapetę, która będzie odporna na te czynniki. Ponadto fototapetą możemy ozdobić nie tylko ściany, ale i fronty szafek, czy kuchenną wyspę. Dlatego musimy również zwrócić uwagę, charakter podłoża i to do jakich warunków jest przystosowany. Podpowiadamy, jak wybrać fototapetę do poszczególnych zastosowań i jak ją dobrze przykleić.